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Заморозить будущее: как политика и кризис влияют на планирование беременности
Даниил Зайцев, адвокат, управляющий партнер, основатель компании «Зайцев и Партнеры», объясняет юридические аспекты ЭКО.Подробнее
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Даниил Зайцев, адвокат, управляющий партнер, основатель компании «Зайцев и Партнеры», объясняет юридические аспекты ЭКО.Подробнее
Даниил Зайцев, адвокат, управляющий партнер, основатель компании «Зайцев и Партнеры», объясняет, что правовое подкрепление у всех альтернативных форм обучения есть. Конечно, не без нюансов.Подробнее
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Адвокат, управляющий партнер, основатель компании «Зайцев и партнеры»
Руководитель компании
Старший судебный юрист по гражданским делам и корпоративным спорам
Старший судебный юрист по гражданским спорам
Судебный юрист
Клиент была уволена работодателем в период пандемии якобы по собственному желанию, хотя заявление Клиент об увольнении не писала. Более того, трудовая книжка была возвращена Клиенту через курьера и передана не ей лично, а ее сожителю. Клиент обратилась с просьбой помочь ей взыскать задолженность по заработной плате и восстановить ее на рабочем месте. Было подано исковое заявление о признании увольнения незаконным, а также возмещении денежных средств на период вынужденного прогула и восстановлении на работе в Должности.Развернуть
Юристами нашей компании были изучены представленные документы – приказы, трудовой договор, дополнительные соглашения. Учитывая, что заявление клиент не писала, а также учитывая тот факт, что работодатель незаконным образом лишил клиента доступа на рабочее место, иск был составлен с требованием возместить компенсацию за вынужденный прогул и восстановить Клиента в должности на работе.Развернуть
Решением Кунцевского районного суда города Москвы по делу №2-1188/2021 Клиент была восстановлена на работе. Также получила компенсацию за вынужденный прогул в размере 259 280 рублей 28 коп. А также компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. После чего Клиент вернулась на работу и уже на своих условиях уволилась с места своей работы.
Доверитель систематически (для работы дома вне офиса) с согласия работодателя направляла с корпоративной почты на личную почту данные сотрудников для оформления их личных делах (Доверитель занималась кадровым учетом в компании). Работодатель по факту данного инцидента сделал работнику (доверителю) выговор, а затем еще и уволил. Доверитель обратилась в суд с иском о признании приказа об увольнении незаконным и взыскании денежных средств за вынужденный прогул и с требованием о восстановлении ее в должности. Суд посчитал, что Работодатель применил двойную санкцию по факту передачи персональных данных с корпоративной почты на Mail, однако не усмотрел иного распространения этих данных. Более того, суд указал, что так как Работодатель уже применил санкцию в виде выговора повторно применять санкцию – увольнение, было незаконным.Развернуть
Подготовили претензию в порядке досудебного урегулирования спора, выехали напрямую к работодателю Доверителя для урегулирования конфликта. Работодатель отказался в досудебном порядке что-либо выплачивать. Был подан иск в суд. После получения положительного решения и восстановления Доверителя в должности были проведены переговоры по увольнению Доверителя по соглашению сторон с выплатой 6-ти окладов. Доверитель получила денежную компенсацию и расторгла трудовые отношения по соглашению с Работодателем.Развернуть
Исковые требования были удовлетворены частично Савеловским районным судом г. Москвы (моральный вред был снижен до 10 000 рублей), в остальной части взыскано было все – компенсация за вынужденный прогул в размере 806 670, 08 рублей, судебные расходы 40 000 рублей, а также Доверитель была восстановлена в должности, так как приказ об увольнении был признан незаконным.
В апелляционной инстанции было проведено судебное заседание, на котором допрашивались стороны и свидетели по делу. Суд изготовил протокол очень сжато и не в срок. Дело успело уже вернуться в суд первой инстанции, а протокол все еще не был выдан представителю Доверителя.Развернуть
Заказали и получили протокол судебного заседания. Подготовили заявление о восстановлении срока на подачу замечаний на протокол, подготовили сами замечания, сравнив аудиопротокол с протоколом в деле, подали в суд.Развернуть
Мосгорсудом восстановлен процессуальный срок на подачу замечаний на протокол судебного заседания, а впоследствии были удовлетворены и сами замечания.
Клиент обратился в «Зайцев и Партнеры» за помощью в оформлении усыновления ребенка в судебном порядке.Развернуть
Юристами были собраны многочисленные справки и выписки, необходимые для процедуры усыновления ребенка, подготовлено и подано в суд заявление. Сам Доверитель участвовал в заседании лишь один раз, когда его присутствие требовалось в обязательном порядке.Развернуть
Суд удовлетворил заявленные требования и признал ребенка усыновленным Доверителем.
Доверителю потребовалось расторгнуть брак без его участия и присутствия в суде по причине постоянной занятости на работе и нежелания в принципе встречаться с супругой, для чего он обратился в «Зайцев и Партнеры» для сопровождения его дела по расторжению брака «под ключ».Развернуть
Получили дубликат свидетельства о заключении брака (для подачи иска о разводе в суд необходим оригинал свидетельства), подготовили исковое заявление и подали иск в суд. Получив решение суда, юристы «Зайцев и Партнеры» получили Доверителю свидетельство о расторжении брака.Развернуть
Расторжение брака «под ключ» без единого похода клиента в суд – работа до момента получения свидетельства о расторжении брака.
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