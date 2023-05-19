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Руководитель компании "Зайцев и Партнеры", эксперт в области семейных и наследственных споров, а также процедуры банкротства физических и юридических лиц

Михайлова Виктория Евгеньевна

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Зайцев Даниил Сергеевич

Адвокат, управляющий партнер, основатель компании «Зайцев и Партнеры»

Зайцев Даниил Сергеевич

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Луткова Татьяна Валерьевна

Старший судебный юрист по гражданским спорам

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Капустина Дарья Андреевна

Старший судебный юрист по гражданским делам и корпоративным спорам

Капустина Дарья Андреевна

Услуги

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  • Снос незаконно возведенных строений, забора

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  • Стоимость услуг по разработке документов

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    Составление исковых заявлений

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  • Составление жалоб в ОМВД, Прокуратуру, СК, ФСБ

    Составление жалоб в ОМВД, Прокуратуру, СК, ФСБ

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  • Составление проектов досудебных претензий

    Составление проектов досудебных претензий

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  • Инвестирование в строительство за границей

    Инвестирование в строительство за границей

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  • Сопровождение ведения бизнеса за границей

    Сопровождение ведения бизнеса за границей

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  • Продажа недвижимости за границей

    Продажа недвижимости за границей

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  • Юристы по корпоративным спорам в Москве

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  • Представление интересов в арбитражном процессе

    Представление интересов в арбитражном процессе

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  • Досудебное урегулирование арбитражных споров

    Досудебное урегулирование арбитражных споров

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  • Юристы для садовых и дачных товариществ

    Юристы для садовых и дачных товариществ

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  • Абонентское юридическое обслуживание бизнеса

    Абонентское юридическое обслуживание бизнеса

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  • Защита интеллектуальной собственности

    Защита интеллектуальной собственности

    от 5000 ₽
  • Ликвидация юридического лица в Москве

    Ликвидация юридического лица в Москве

    от 5000 ₽
  • Банкротство юридического лица

    Банкротство юридического лица

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    Зайцев Даниил Сергеевич

    Адвокат, управляющий партнер, основатель компании «Зайцев и партнеры»

    Михайлова Виктория Евгеньевна

    Михайлова Виктория Евгеньевна

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    Капустина Дарья

    Капустина Дарья

    Старший судебный юрист по гражданским делам и корпоративным спорам

    Луткова Татьяна

    Луткова Татьяна

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    Барченкова Анастасия Андреевна

    Барченкова Анастасия Андреевна

    Судебный юрист

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    Результаты работ

    №2-1188/2021

    №2-1188/2021

    В случае незаконного увольнения необходимо незамедлительно обращаться в суд, так как срок исковой давности очень мал. Клиент была уволена по собственному желанию, хотя не писала заявление и находилась дома на карантине из-за пандемии. Работодатель таким образом просто «сокращал штат» в тяжелые времена.
    Ситуация клиента Развернуть
    Что сделали наши юристы для защиты прав клиента?

    Юристами нашей компании были изучены представленные документы – приказы, трудовой договор, дополнительные соглашения. Учитывая, что заявление клиент не писала, а также учитывая тот факт, что работодатель незаконным образом лишил клиента доступа на рабочее место, иск был составлен с требованием возместить компенсацию за вынужденный прогул и восстановить Клиента в должности на работе.

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    Результат дела

    Решением Кунцевского районного суда города Москвы по делу №2-1188/2021 Клиент была восстановлена на работе. Также получила компенсацию за вынужденный прогул в размере 259 280 рублей 28 коп. А также компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. После чего Клиент вернулась на работу и уже на своих условиях уволилась с места своей работы.

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    №2-1168/2021

    №2-1168/2021

    В случае незаконного увольнения необходимо незамедлительно обращаться в суд, так как срок исковой давности очень мал. Клиент была уволена по собственному желанию, хотя не писала заявление и находилась дома на карантине из-за пандемии. Работодатель таким образом просто «сокращал штат» в тяжелые времена.
    Ситуация клиента Развернуть
    Что сделали наши юристы для защиты прав клиента?

    Подготовили претензию в порядке досудебного урегулирования спора, выехали напрямую к работодателю Доверителя для урегулирования конфликта. Работодатель отказался в досудебном порядке что-либо выплачивать. Был подан иск в суд. После получения положительного решения и восстановления Доверителя в должности были проведены переговоры по увольнению Доверителя по соглашению сторон с выплатой 6-ти окладов. Доверитель получила денежную компенсацию и расторгла трудовые отношения по соглашению с Работодателем.

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    Результат дела

    Исковые требования были удовлетворены частично Савеловским районным судом г. Москвы (моральный вред был снижен до 10 000 рублей), в остальной части взыскано было все – компенсация за вынужденный прогул в размере 806 670, 08 рублей, судебные расходы 40 000 рублей, а также Доверитель была восстановлена в должности, так как приказ об увольнении был признан незаконным.

    Получить консульнацию
    №33-10252/2022

    №33-10252/2022

    В случае незаконного увольнения необходимо незамедлительно обращаться в суд, так как срок исковой давности очень мал. Клиент была уволена по собственному желанию, хотя не писала заявление и находилась дома на карантине из-за пандемии. Работодатель таким образом просто «сокращал штат» в тяжелые времена.
    Ситуация клиента Развернуть
    Что сделали наши юристы для защиты прав клиента?

    Заказали и получили протокол судебного заседания. Подготовили заявление о восстановлении срока на подачу замечаний на протокол, подготовили сами замечания, сравнив аудиопротокол с протоколом в деле, подали в суд.

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    Результат дела

    Мосгорсудом восстановлен процессуальный срок на подачу замечаний на протокол судебного заседания, а впоследствии были удовлетворены и сами замечания.

    Получить консульнацию
    №5048/2021

    №5048/2021

    В случае незаконного увольнения необходимо незамедлительно обращаться в суд, так как срок исковой давности очень мал. Клиент была уволена по собственному желанию, хотя не писала заявление и находилась дома на карантине из-за пандемии. Работодатель таким образом просто «сокращал штат» в тяжелые времена.
    Ситуация клиента Развернуть
    Что сделали наши юристы для защиты прав клиента?

    Юристами были собраны многочисленные справки и выписки, необходимые для процедуры усыновления ребенка, подготовлено и подано в суд заявление. Сам Доверитель участвовал в заседании лишь один раз, когда его присутствие требовалось в обязательном порядке.

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    Результат дела

    Суд удовлетворил заявленные требования и признал ребенка усыновленным Доверителем.

    Получить консульнацию
    №2-2195/2021

    №2-2195/2021

    В случае незаконного увольнения необходимо незамедлительно обращаться в суд, так как срок исковой давности очень мал. Клиент была уволена по собственному желанию, хотя не писала заявление и находилась дома на карантине из-за пандемии. Работодатель таким образом просто «сокращал штат» в тяжелые времена.
    Ситуация клиента Развернуть
    Что сделали наши юристы для защиты прав клиента?

    Получили дубликат свидетельства о заключении брака (для подачи иска о разводе в суд необходим оригинал свидетельства), подготовили исковое заявление и подали иск в суд. Получив решение суда, юристы «Зайцев и Партнеры» получили Доверителю свидетельство о расторжении брака.

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    Результат дела

    Расторжение брака «под ключ» без единого похода клиента в суд – работа до момента получения свидетельства о расторжении брака.

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