№2-1168/2021

№2-1168/2021

В случае незаконного увольнения необходимо незамедлительно обращаться в суд, так как срок исковой давности очень мал. Клиент была уволена по собственному желанию, хотя не писала заявление и находилась дома на карантине из-за пандемии. Работодатель таким образом просто «сокращал штат» в тяжелые времена.

Ситуация клиента Доверитель систематически (для работы дома вне офиса) с согласия работодателя направляла с корпоративной почты на личную почту данные сотрудников для оформления их личных делах (Доверитель занималась кадровым учетом в компании). Работодатель по факту данного инцидента сделал работнику (доверителю) выговор, а затем еще и уволил. Доверитель обратилась в суд с иском о признании приказа об увольнении незаконным и взыскании денежных средств за вынужденный прогул и с требованием о восстановлении ее в должности. Суд посчитал, что Работодатель применил двойную санкцию по факту передачи персональных данных с корпоративной почты на Mail, однако не усмотрел иного распространения этих данных. Более того, суд указал, что так как Работодатель уже применил санкцию в виде выговора повторно применять санкцию – увольнение, было незаконным. Развернуть

Что сделали наши юристы для защиты прав клиента? Подготовили претензию в порядке досудебного урегулирования спора, выехали напрямую к работодателю Доверителя для урегулирования конфликта. Работодатель отказался в досудебном порядке что-либо выплачивать. Был подан иск в суд. После получения положительного решения и восстановления Доверителя в должности были проведены переговоры по увольнению Доверителя по соглашению сторон с выплатой 6-ти окладов. Доверитель получила денежную компенсацию и расторгла трудовые отношения по соглашению с Работодателем. Развернуть